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مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة

«التعاون الخليجي» يندّد بالهجوم الارهابي على مطار ابها الدولي

«التعاون الخليجي» يندّد بالهجوم الارهابي على مطار ابها الدولي
weam.co/597380
الرياض- الوئام:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي مساء أمس، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل أحد المقيمين وإصابة سبعة مدنيين بجروح، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار جماعة الحوثي في اطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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