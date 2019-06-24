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قوامها 3 ضباط

روسيا تعزز وجودها في الخليج بملحقية عسكرية في الدوحة

روسيا تعزز وجودها في الخليج بملحقية عسكرية في الدوحة
weam.co/597419
وكالات - الوئام

اتخذت روسيا، اليوم الاثنين، خطوة جديدة، لتعزيز تواجدها العسكري في الخليج.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باستحداث ملحقية عسكرية في السفارة الروسية لدى قطر.

ونقلت “روسيا اليوم” عن وكالة “انترفاكس” نص المرسوم، والذي جاء فيه: “قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية تلحق بالسفارة الروسية في دولة قطر وقوامها ضابط جوي، وضابط بحري، وملحق عسكري مساعد”.

وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الخارجية تقضي بتبادل المذكرات مع دولة قطر، والاتفاق معها على الإنشاء المتبادل للملحقيتين العسكريتين في السفارة الروسية في دولة قطر، وفي سفارة دولة قطر لدى روسيا. بحسب الوكالة.

وجاء في المرسوم، أنه سيتم تخصيص الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة الدفاع الروسية.

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