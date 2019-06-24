أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من 198 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

واس- الوئام

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي, أكثر من 198 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية, التي تم التعدّي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الإحداثات التي جرى إزالتها عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية, مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على المواقع كافة بمنطقة عسير, وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المتعدّين على الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.