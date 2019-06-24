التحالف: سندمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا

متابعات- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تلقت خسائر كبيرة ولذلك تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدًا أن التحالف ملتزم بتطبيق القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، حيث تم اعتراض طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا.

وأشار “المالكي”، إلى أن مقيمين من الجنسية المصرية والهندية “طفلين” بين مصابي استهداف مطار أبها ليلة البارحة، لافتًا إلى أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يوليو من نوع “كروز يا علي” الإيراني.

وتابع: “الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة، وحرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المسيرة على تحييد المدنيين”، مشيرًا إلى أنه تم استهداف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، ومواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار بالحديدة وما زالت تحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

وأكد “المالكي”، أنه تم بدء صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن، لافتًا إلى أنه تم تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.