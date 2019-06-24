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نجاة شخصين واختناق ثالث في حريق ملحق سكني بالمدينة المنورة

نجاة شخصين واختناق ثالث في حريق ملحق سكني بالمدينة المنورة
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المدينة- الوئام- عبدالله العازمي

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، أنقذت ثلاثة أشخاص إثر احتجازهم بداخل ملحق عمارة سكنية بحي العزيزية بالمدينة المنورة.

وأضاف “الجهني”: “تبلغنا صباح اليوم الإثنين عن احتجاز ثلاثة أشخاص داخل ملحق عمارة سكنية بحي العزيزية بالمدينة المنورة إثر نشوب حريق في غرفة داخل الملحق وتم إنقاذ حالتين بصحة جيدة والأخرى تم نقلها مصابة بحالة اختناق للمستشفى لتلقي العلاج، وتم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وسلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة”.

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