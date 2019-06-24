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بعد استقباله كبار الشخصيات الرياضية

“البلطان” يتقدم بالشكر لخادم الحرمين

“البلطان” يتقدم بالشكر لخادم الحرمين
weam.co/597445
متابعات - الوئام

تقدم سعادة رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد بن عمر البلطان بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، وذلك بعد استقباله مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وأضاف البلطان: “تشرفنا اليوم بالاستماع إلى توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله، والتي تجسد اهتمامه وحرصه على تحقيق تميز رياضي هذا الوطن على مختلف الأصعدة، والعمل الدؤوب للوصول ما تطمح له القيادة الرشيدة بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة للوطن الغالي”.

وأضاف : “نحن محظوظون في المملكة بالدعم الكبير غير المسبوق الذي نجده من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله، والذي أسهم في تطوير العمل الرياضي ومواصلة الانجازات ورفع راية التوحيد في كافة الميادين والفعاليات الرياضية، ومثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضه في سبيل الارتقاء برفع اسم المملكة عالياً وتحقيق الانجازات.

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