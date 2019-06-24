النفط يهبط 1% مع تنامي مخاوف الطلب وانحسار توترات الشرق الأوسط

وكالات- الوئام

تراجعت أسعار النفط، نحو 1%، اليوم الإثنين، مع تجدد بواعث القلق بشأن الطلب على الخام وبدء تلاشي إمكانية نشوب صراع وشيك بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت منخفضا 89 سنتا بما يعادل 1.4% إلى 64.31 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي 44 سنتا أو 0.8% إلى 56.99 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت 5% وصعد الخام الأمريكي 10% بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة يوم الخميس فوق الخليج، لتؤجج التوترات الناتجة عن هجمات على ناقلات نفطية في المنطقة خلال مايو ويونيو تلقي واشنطن باللوم فيها على إيران.

وتنفي إيران أي دور لها في هجمات الناقلات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى هجومًا انتقاميًا على إيران في الدقيقة الأخيرة بعد إسقاط الطائرة المسيرة، لكن

واشنطن قالت إنها ستشدد العقوبات المفروضة على طهران.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك “أعتقد أن بعض علاوة المخاطر التي تكونت بسبب التوترات الأمريكية مع إيران تتراجع بعض الشيء.. أعتقد أننا بدأنا نرى أيضا تجددا للمخاوف الاقتصادية والمخاوف بشأن الطلب في السوق”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر إنها خفضت تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019، عازية ذلك إلى النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين.