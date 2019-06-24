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جوال ماجد عبدالله يمنعه من لقاء الملك سلمان

جوال ماجد عبدالله يمنعه من لقاء الملك سلمان
weam.co/597459
الوئام- الرياض- عبدالمجيد بن طالب

عاتب أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، المسؤولين في هيئة الرياضة على عدم دعوته بشرف الوقوف والسلام أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وقال: “‏كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلًا على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل ‏وأستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه!!”.

وبعدها بساعة تحول عتاب “عبدالله” إلى ثناء وتقدير بتلقيه اتصال من رئيس هيئة الرياضة قائلًا: “تلقيت اتصال عزيز من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة غمرني بمحبته وتقديره ‏وتفهمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي لكن لم انتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم.. ‏أشكر للأمير عبدالعزيز اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني ‏ودعواتي بالتوفيق للجميع”.

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