وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تغير موعد نظام الصرف الشهري للإعانات المالية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

نبهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع مستفيديها عبر رسالة sms بتعديل موعد نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري للشهر الميلادي وفي يوم ٢٦ من كل شهر.

وتضمن الرسالة “عزيزي المستفيد: يسر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنبيهكم إلى أنه تم تعديل نظام الصرف الشهري للإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الشهر الهجري إلى الشهري الميلادي، بحيث سيتم تحويل الإعانة المالية إلى حسابكم الشخصي في يوم 26 من كل شهر ميلادي”.