رئيسة المعارضة الإيرانية: فرض العقوبات على خامنئي ومكتبه أفضل وأكثر العقوبات ضرورة

الوئام - متابعات

قالت رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الاثنين، إن فرض العقوبات على خامنئي ومكتبه أفضل وأكثر العقوبات ضرورة باعتباره أكبر مركز للجريمة والفساد والإرهاب في إيران.

وأضافت رجوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، لابد وأن تشمل العقوبات وزارة مخابرات النظام الإيراني الذي يقمع الانتفاضة من أجل إيران حرة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات “مشددة” على إيران، في أعقاب إسقاط طهران لطائرة مسيرة أميركية، فيما يأتي على رأس قائمة العقوبات هذه المرة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن العقوبات الجديدة ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه. وهي تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي، لكنه قال لاحقا إن العقوبات كانت ستُفرض بغض النظر عن حادثة الطائرة المسيرة.

وأوضح ترامب أن العقوبات “ستحرم المرشد الأعلى ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي”.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن العقوبات “ستجمد حرفيا مليارات الدولارات من الأصول.”

وقال الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وإلى جانب هذا الإجراء، ستستهدف العقوبات الجديدة المسؤولين عن الأنشطة الأخيرة”، في إشارة إلى عمليات تخريب السفن وإسقاط الطائرة فوق مضيق هرمز.