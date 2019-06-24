حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بالخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي فجر اليوم الاثنين ٢١ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد مسافة ميلين بحريين من رأس الخفجي، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة.

وأضاف على الفور تم توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وبفضل من الله، تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.