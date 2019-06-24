بومبيو: أجريت محادثات مع ولي عهد أبو ظبي حول مكافحة أنشطة إيران الخبيثة في مضيق هرمز

استقبل ولي عهد أبوظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأمريكي وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “أجريت محادثات مثمرة مع ولي عهد أبوظبي حول ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز والعمل معًا على مكافحة أنشطة إيران الخبيثة.