التعليقات: 0

بومبيو: أجريت محادثات مع ولي عهد أبو ظبي حول مكافحة أنشطة إيران الخبيثة في مضيق هرمز

بومبيو: أجريت محادثات مع ولي عهد أبو ظبي حول مكافحة أنشطة إيران الخبيثة في مضيق هرمز
weam.co/597484

استقبل ولي عهد أبوظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأمريكي وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “أجريت محادثات مثمرة مع ولي عهد أبوظبي حول ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز والعمل معًا على مكافحة أنشطة إيران الخبيثة.

روابط ذات صلة

بومبيو: أكدت لقادة السعودية أن واشنطن ستواصل دعم لحلفهائها

بومبيو: أكدت لقادة السعودية أن واشنطن ستواصل دعم لحلفهائها

وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات والأحداث في المنطقة

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات والأحداث في المنطقة

بومبيو: واشنطن ملتزمة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة

بومبيو: واشنطن ملتزمة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>