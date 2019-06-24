تجارة إيران مع أوروبا تتراجع 90%

الوئام - متابعات

كشف مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الاثنين، عن هبوط ملحوظ في معدل التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في الأشهر الأربعة الأولي من العام الجاري.

وذكر تقرير جديد عن تراجع حجم الصادرات الإيرانية إلى بلدان القارة العجوز بنسبة 90% إلى نحو 260 مليون يورو في الفترة من يناير حتى أبريل.

وسجلت صادرات إيران إلى أوروبا قرابة 3 مليارات يورو خلال نفس الفترة قبل عام واحد، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على النفط الخام ومكثفات الغاز من إيران في المقام الأول.

وفي حين يمثل الخام الإيراني أولوية للواردات الأوروبية، علقت الشركات الكبرى في القارة الباردة بداية من النصف الثاني في عام 2018 كافة مشترياتها من النفط الإيراني امتثالا للعقوبات الأمريكية التي بدأ سريان أولى حزمها في أغسطس.

وتتزامن هذه الإحصاءات الأوروبية الرسمية مع مهلة تقدر بـ60 يوما غير قابلة للتمديد منحها الرئيس الإيراني حسن روحاني لدول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) الباقية رهن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ورفضت لندن، وباريس، وبرلين مهلة طهران التي تطالب هذه الدول الأوروبية بتدشين آلية مصرفية وتجارية بديلة تعرف باسم “إينستكس” تتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.