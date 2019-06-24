“النقل” تناقش المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والمتعثرة في الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

التقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بمقر المحافظة ⁧‫المهندس خالد بن سباح العتيبي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض خلال اللقاء المشروعات التنموية لوزارة النقل بالمحافظة الجاري تنفيذهاوالمتعثر منها والية انجازها بالشكل المأمول.

من جهته قدم العتيبي شكره وتقديره لمعالي محافظ الطائف على جهوده المبذولة لخدمة المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الوقوف ميدانيا على هذه المشروعات خلال زيارته للمحافظه

من جانبه، افتتح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، المرحلة الثالثة للطريق الدائري في الطائف بمسافة 5كم بواقع 4 مسارات، والذي يربط عده طرق بالمحافظة وهي: (الرياض، الهدا، الشفاء، وطريق الجنوب).

وقال المهندس العتيبي: “الحمد لله، اليوم نفتتح التحويلة بشأن الاستفادة من الطريق الدائري بمحافظة الطائف؛ حيث تم عمل تحويلة لربط الطريق الدائري بطريق الجنوب؛ وبذلك تمت الاستفادة من كامل الجزء المعمول سابقًا لحين استكمال ترسية التقاطع”.

وأضاف “العتيبي” أنه تم الوقوف على كوبري ثمالة لمتابعة تطورات العمل وحث المقاول على السرعة؛ مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه بعد شهر من الآن.