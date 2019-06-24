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مساعد الزامل رئيسا للقادسية

مساعد الزامل رئيسا للقادسية
weam.co/597490

أعلن نادي القادسية،تعيين مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الجمعية العمومية للنادي تنصب مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات مقبلة”.
وهبط القادسية إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم، بعد أن حل في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين.
ورافق القادسية كل من الباطن وأحد إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد فشله في الوصول إلى النقطة 30.

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