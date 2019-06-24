أملا في العودة.. نيمار يريد الاعتذار علنا لجماهير برشلونة

الوئام - متابعات

أفادت تقارير أن النجم البرازيلي نيمار مستعد لتقديم اعتذار علني لجماهير فريق برشلونة تمهيدا لعودة “آمنة” إلى كامب نو هذا الصيف، وذلك بعد أنباء أن أنصار العملاق الكتالوني لا يزالوا غاضبين من رحيله إلى باريس سان جرمان.

ويأمل المهاجم البرازيلي أن يغادر باريس سان جرمان من نافذة الانتقالات الصيفية، بعد عامين فقط من قدومه إلى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية تجاوزت 222 مليون دولار.

وترك الانتقال طعما مريرا في حلق جماهير برشلونة، لذا يسعى نيمار لإعادة بناء الجسور بالاعتذار عن الرحيل المؤلم، وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

ووفق التقرير، سيبرر نيمار انتقاله إلى باريس سان جرمان بالعرض المالي المبهر الذي لم يستطع رفضه.

لذلك من أجل الحصول على ختم العودة إلى كتالونيا، فإن نيمار مستعد الآن للاعتراف علانية بأنه ارتكب خطأً بمغادرته، وهو ما قام بفعله مع بعض زملائه السابقين في الفريق الكتالوني.