ترامب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس

واشنطن- الوئام:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتمتع بالسلطة القانونية من أجل القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

ورداً على سؤال من قبل صحيفة “The hill” عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، أجاب : “نعم، لدي تلك الصلاحيات”، لكنه أردف أنه “لطالما فضل اطلاع الكونغرس عما يجري.

وعن تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن عدم امتلاك الرئيس الأمريكي الحق بالقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، قال: “أنا أخالف هذا الرأي، يبدو أن الأغلبية تخالفه”.