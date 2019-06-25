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سيتألف من باحثين ومحاميين وصحافيين

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية
weam.co/597519
واشنطن- الوئام:

تعتزم شركة “فيسبوك” تشكيل مجلس رقابة خلال الصيف الحالي، لتمكين الشركة من تحسين التصدي لخطاب الكراهية، حسبما قال المتحدث باسم فيسبوك نيك كليغ.

وسيضم المجلس 40 عضواً من كل أنحاء العالم، وسيتألف من باحثين ومحاميين وصحافيين وخبراء آخرين.

واعترف كليغ، نائب رئيس الوزراء في بريطانيا سابقاً، خلال خطاب ألقاه بمدرسة هيرتي للحكم في برلين، بأن قواعد فيس بوك حتى الآن بشأن التصدي لخطاب الكراهية تتعرض لنقاش كبير.

وقال: “ولهذا شكلت فيس بوك مجلس رقابة مستقلاً تكون قراراته شفافة وملزمة، ليتمكن الناس من معارضة قراراتنا بشأن المحتوى”.

وسيتخذ المجلس، على سبيل المثال، قراراً بشأن حذف تصريح مسيئ أو الإبقاء عليه ولكن مع نوع من التحذير.

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