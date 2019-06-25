التعليقات: 0

والتوترات بين أمريكا وإيران

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف الدولار

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف الدولار
weam.co/597533
الوئام - وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في
عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية بحلول‭‭ ‬‬الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيأ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1522.63 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس الماضي.

روابط ذات صلة

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

خام تكساس ينهي الأسبوع على ارتفاع 10%

خام تكساس ينهي الأسبوع على ارتفاع 10%

الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات

الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة والتيسير الأوروبي

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة والتيسير الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>