تطبيق “صحة” للاستشارات الطبية المرئية يغطي جميع مناطق المملكة

الرياض - الوئام:

تواصل “وزارة الصحة” في التوسع بتطبيق “صحة” الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية الذي يتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على استشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم، حيث يغطي حالياً جميع مناطق المملكة.

وتعمل الصحة على زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها والحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وتتلخص فكرة التطبيق بعد تحميله بشكل مجاني متجر أبل ومتجر قوقل، التواصل المرئي والسمعي مع المختصين من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، للرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها .

يذكر أن الصحة قامت مؤخراً بتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم – بإذن الله – في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، حيث يندرج هذا التطبيق تحت مبادرة الصحة الإلكترونية والتي تهدف استراتيجيا إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الجديدة لتقديم الخدمات الصحية.