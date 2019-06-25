هذه التفاصيل: تفجير ناقلات النفط بخليج عمان جرى بإشراف نائب قائد الحرس الثوري

باريس - الوئام:

كشفت المعارضة الإيرانية، أن عمليات تفجير ناقلات النفط تمت بإشراف من العميد علي فدوي، نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري، وتم تنفيذ العمليات من قبل الوحدات الخاصة التابعة للقوة البحرية في قوات الحرس بالتعاون مع القاعدة البحرية التابعة لقوات الحرس في ميناء جاسك.

واستمرارا لسياساتها الاستفزازية أقدمت قوات الحرس صباح يوم الخميس ٢٠ يونيو على إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق خارج المجال الجوي الإيراني وبعد ذلك تطرقت قوات الحرس لنشر دعايات واسعة.

وأوضحت المعارضة أنه قد تم تنفيذ هذا العمل من قبل قوات الحرس بشكل تكتيكي، من أجل إضعاف العواقب الدولية المترتبة حول دور قوات الحرس في تفجير ناقلات النفط في بحر عمان.

مضيفة أن قوات الحرس قامت في الشهر الماضي بتنفيذ عمليات نقل وتحريك واسعة للصواريخ على السواحل الجنوبية من إيران.

وبالإضافة للهدف التكتيكي المذكور أعلاه، يعتبر هذه العمل استمرارا لمجموعة الأعمال المستفزة والعدوانية لقوات الحرس في الشهر الماضي.

ولقد اتخذ علي خامنئي، فقيه النظام، هذا الخط والسياسية، من أجل حفظ معنويات القوات الداخلية للحرس ومنع انهيارها اليومي في ظل الظروف الداخلية والدولية المتأزمة.

وحسب المعارضة فإنه وفقا للتقارير الداخلية في النظام فإنه بعد اطمئنان خامنئي من أن الاستراتيجية والخط الأساسي الأمريكي ليس الحرب مع النظام أقدم على تنفيذ هذه الأعمال العسكرية المستفزة في مضيق هرمز وبحر عمان من أجل تهديد أمن المنطقة وطريق انتقال النفط حتى يقلل من تأثير الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها النظام ككل ويؤخر يوما واحدا من سقوطه المحتوم.