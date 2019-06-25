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إندونيسيا تلقى القبض على صينيين لاتهامهم بتهريب النساء

إندونيسيا تلقى القبض على صينيين لاتهامهم بتهريب النساء
weam.co/597582
جاكرتا - الوئام:

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم، أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص، بينهم ثمانية صينيين، للاشتباه في تورطهم في عصابة لتهريب البشر تغري ضحاياها من النساء بالزواج من رجال صينيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو إن المشتبه بهم، الذين جرى إلقاء القبض عليهم مطلع هذا الشهر، قاموا بإغراء الضحايا بالتعهد بتقديم 20 مليون روبيه (1400 دولار) لكل منهن كدفعة مسبقة لموافقتهن على السفر والزواج من رجل صيني.

وقال تحالف العمال المهاجرين في إندونيسيا أمس الأول الأحد إنه جرى إرسال 29 سيدة من إقليمي جاوة الغربية وكاليمانتان الغربية للصين للزواج عبر شبكات تهريب بشر.

وقال الأمين العام للتحالف بوبي أنور معروف إن معظم الضحايا من السيدات اللاتي يحظين بمستوى تعليم منخفض ويعانين من الفقر.

وأضاف: “الرجال الصينيون يبحثون عن نساء من إندونيسيا ودول أخرى للزواج منهن بسبب ارتفاع تكلفة الزواج من الصينيات”.

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