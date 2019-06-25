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وتداولات بلغت 4.6 مليار ريال

السوق السعودي يرتفع بـ0.6 % عند 8650 نقطة

السوق السعودي يرتفع بـ0.6 % عند 8650 نقطة
weam.co/597589
الرياض - الوئام:

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، مغلقًا عند 8650 نقطة (+ 51 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة حيث أنهت أسهم  “جبل عمر” و”بنك الرياض” و”دار الأركان” و”ساب” و”مصرف الإنماء” و”كهرباء السعودية” و”الاتصالات السعودية” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و 4 %.

في المقابل، تصدر سهم “مهارة للموارد البشرية” تراجعات اليوم بنحو 4 % عند 87.40 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي سجلها السهم خلال الجلسات الماضية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، صعد كل من “جدوى ريت السعودية” و”الرياض ريت” عند 9.09 ريال (+ 5 %) للأول و8 ريالات (+4 %) للثاني.

وأغلق “سداكو كابيتال ريت” عند 7.93 ريال (+ 2 %)، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.

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