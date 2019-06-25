التعليقات: 0

برئاسة فهد بن سعد العتيبي

عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة نادي الهلال

عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة نادي الهلال
weam.co/597597
الرياض - الوئام:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الهلال بمدينة الرياض لمدة 4 سنوات برئاسة الأستاذ فهد بن سعد نافل العتيبي، وعضوية كل من:
1- الأستاذ/ سلطان بن حسن بن سعيد
2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان
3 – الأستاذ/ فيصل بن عبدالمحسن الغشيان
4-الأستاذ/ سلمان بن أحمد التويجري
5-الأستاذ/ فهد بن عبدالله المفرج

روابط ذات صلة

“التدريب المهني” توضح حقيقة قبول الطلاب غير السعوديين

“التدريب المهني” توضح حقيقة قبول الطلاب غير السعوديين

جوال ماجد عبدالله يمنعه من لقاء الملك سلمان

جوال ماجد عبدالله يمنعه من لقاء الملك سلمان

بعد العزوف.. هيئة الرياضة تقرر فتح فترة ثالثة للترشخ لرئاسة النصر

بعد العزوف.. هيئة الرياضة تقرر فتح فترة ثالثة للترشخ لرئاسة النصر

بفارق الأصوات… فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال

بفارق الأصوات… فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>