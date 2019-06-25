اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الهلال بمدينة الرياض لمدة 4 سنوات برئاسة الأستاذ فهد بن سعد نافل العتيبي، وعضوية كل من:
1- الأستاذ/ سلطان بن حسن بن سعيد
2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان
3 – الأستاذ/ فيصل بن عبدالمحسن الغشيان
4-الأستاذ/ سلمان بن أحمد التويجري
5-الأستاذ/ فهد بن عبدالله المفرج
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برئاسة فهد بن سعد العتيبي
عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة نادي الهلال
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الهلال بمدينة الرياض لمدة 4 سنوات برئاسة الأستاذ فهد بن سعد نافل العتيبي، وعضوية كل من: