الرئيس التنفيذي لأرامكو: نستطيع تلبية الطلب على النفط رغم توترات الخليج

وكالات- الوئام

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إنه بمقدور الشركة تلبية طلب عملائها على النفط باستخدام طاقتها الفائضة رغم التطورات المثيرة للقلق في الخليج.

وقال أمين الناصر، خلال مقابلة مع رويترز في سول “ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد”.

وأضاف: “في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة وطاقة

فائضة إضافية متاحة”، لافتًا إلى أن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى أن إنتاجها الحالي يقل كثيرا عن ذلك المستوى.

وتابع: “إذا نظرت لإنتاجنا فإنه يحوم حول العشرة ملايين برميل يوميا لذا لدينا طاقة فائضة إضافية”.

وتتطلع شركة النفط العملاقة، التي تطور مصادر غاز محلية خاصة، إلى أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا واستراليا وافريقيا.

وقال الناصر إن أرامكو تجري محادثات لشراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي لشركة نوفاتك الروسية.

وأضاف أن الشركة تجري مناقشات بشأن شراء حصة في ريلاينس إندستريز الهندية وتجري محادثات مع شركات آسيوية أخرى بشأن فرص استثمار.

وقال: “سنواصل البحث عن فرص في أسواق مختلفة وشركات مختلفة ولكن هذه الأمور تستغرق وقتا”.

وأضاف أن أرامكو، وهي أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية، تسعى لزيادة إمدادات الخام لسول حيث لها شراكات واستثمارات مع

شركات تكرير كورية جنوبية.

وتمد أرامكو كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم، بما بين 800 و900 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر مطلعة إن أرامكو ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية بشأن تخزين الخام.

وأضافت المصادر أن أرامكو تعتزم إبرام اتفاق مدته 20 عاما مع هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط لتوريد 150 ألف برميل يوميا من الخام السعودي سنويا، بينما تخطط الذراع التجارية لأرامكو لتوقيع اتفاق بيع منتجات مكررة مع الشركة الكورية.

كانت أرامكو قالت في أبريل إنها اشترت 17% في هيونداي أويل بنك، وأرامكو أكبر مساهم أيضا في إس-أويل، ثالث أكبر

شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية.