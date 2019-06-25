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إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض في هذا الموعد

إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض في هذا الموعد
weam.co/597601
واس- الوئام

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض, “بعد غدٍ الخميس”، موعدًا لإعلان نتائج القبول الإلكتروني لأسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في الكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية، ومواعيد مقابلاتهم، وأسماء الطالبات المرشحات لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وموعد إجراء الاختبار الخاص بالكلية.

وستكون مواعيد المقابلات والاختبار من يوم الأحد 27/ 10/ 1440هـ، إلى يوم الثلاثاء 29/10/1440هـ.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المرشحين إلى الدخول على حساباتهم في بوابة القبول الإلكتروني لمعرفة موعد المقابلة للتخصصات الصحية، والاختبار لكلية التصاميم والفنون ومكانهما لكل طالب أو طالبة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين يتغيبون عن موعد المقابلة الشخصية أو الاختبار من بوابة القبول الموحد نهائياً.

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إعلان أسماء مرشحي ومرشحات المقابلات في الكليات الصحية

إعلان أسماء مرشحي ومرشحات المقابلات في الكليات الصحية

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