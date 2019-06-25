“البلديات” تحدث لوائح عمل المنشآت الغذائية والصحة العامة لضبط الجودة وتحسين الخدمة

الرياض- الوئام

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة والتي شملت (22) لائحة و(8) أدلة، بهدف التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم دمج لوائح الأنشطة المتماثلة في لائحة واحدة, وإضافة اشتراطات وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح (لم تكن موجودة ضمن اللوائح المعمول بها حالياً)، كما تم استبعاد اللوائح التي تم نقل مهامها إلى جهات أخرى، لافتة إلى تغيير مسمى نشاط (معامل الأغذية) إلى (محلات إعداد وتجهيز) وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت أنه تم خلال عمليات المراجعة والتحديث مراعاة مواصفات وتوصيات المنظمات والهيئات الدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، منوهة بجهود ومساهمات لجنة المطاعم والمقاهي المطاعم بغرفة الرياض التجارية في المراجعة وإبداء الملاحظات التي تبلورت في المخرج النهائي بما لا يتعارض مع المواصفات والتشريعات الدولية.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدار عدد من الادلة؛ مثل دليل “المستهلك في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم وما في حكمها” (الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية)، دليل “الاشتراطات الصحية لدهون وزيت القلي”، دليل “سجل الرقابة الصحية” ، دليل “مؤشر قياس أداء أعمال الرقابة الصحية”، دليل “خطة عمل الرقابة الصحية”، إضافة إلى دليل “ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي”.

وصدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بإلغاء جميع القرارات الوزارية السابقة واعطاء مهلة سنتان للمنشآت القائمة لتسوية أوضاعها بما يضمن سلامة ما تقدمه هذه المنشآت للمستفيدين.