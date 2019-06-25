النفط يرتفع قبل بيانات المخزون الأمريكي

وكالات- الوئام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد فتح السوق الأمريكية وسط توقعات بأن بيانات تصدر في وقت لاحق ستظهر انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، ليعوض الخام خسائره المبكرة التي ارتبطت بالمخاوف من ضعف الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 32 سنتا إلى 65.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 58.14 دولار للبرميل.

وأظهرت استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي.

جاءت نتائج الاستطلاع قبل صدور بيانات المخزون النفطي من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم، والبيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة، غدا الأربعاء.

وقال جيوفاني ستاوفونو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس السويسري: “السوق تترقب صدور بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم إذا تلقينا مؤشرا على استمرار الانخفاض فسيكون ذلك إيجابيا لأسعار النفط، ومما ضغط على الأسعار تبدد آمال إحراز تقدم في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة العشرين المقرر هذا الأسبوع بعدما قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مرتاح لأي نتيجة” تتمخض عنها المحادثات.