بومبيو: أبوظبي والرياض وواشنطن ملتزمة بتحالف يعزز السلام

الوئام - متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ملتزمة بتحالف دولي يعزز السلام والأمن في العالم.

وأضاف بومبيو في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أجريت لقاءات بنّاءة في أبوظبي وجدة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لسحب قواتها من أفغانستان، لافتا إلى عدم التوصل إلى جدل زمني لتنفيذ الانسحاب.

وزار بومبيو، الإثنين، السعودية لبحث الملف الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقبيل صعوده الطائرة، تحدث بومبيو للصحفيين، متطرقا إلى حادثة إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن طهران ليست لديها أي مصداقية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بهذا الاعتداء، موضحا أن النظام الإيراني سيواصل عرض الأخبار المزيفة.

ونوَّه بأنه ستكون هناك سلسلة جديدة من العقوبات على طهران لحرمانها من الموارد لتمويل الإرهاب وتصنيع السلاح النووي.

وفي السياق نفسه، أكد بومبيو، الإثنين، أنه أجرى محادثات مثمرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال بومبيو في تغريدة له على حسابه الرسمي “تويتر”، إن المباحثات أكدت ضرورة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها.

والتقى بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لكابول؛ لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر/أيلول.

وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين آخرين.