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خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد نجاحات جنودنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن

خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش في اليمن يؤكد نجاحات جنودنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن
weam.co/597639
الوئام - متابعات

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر “قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.

وتابع “عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع”.

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