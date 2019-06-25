وفد من منسوبي الدفاع الجوي يزور مركز إسعاف المروة بجدة

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد أنه بناء على طلب قائد المجموعة الثانية اللواء محمد بن زهير العمري بزيارة للهلال الأحمر بجدة قام وفد من منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بزيارة مركز إسعاف المروة ضمن فعاليات برنامجهم التدريبي للإسعافات الاولية وذلك في إطار تعزيز وزيادة اطر التعاون والتنسيق في مجال العمل الاسعافي المشترك،صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1440/10/22 حيث كان في استقبالهم المتحدث الرسمي مشرف التوعية في هذه الزيارة ومدير المركز سعود جابر المالكي ومنسوبي مركز المروة وبعدها تم الاستماع من قبل منسوبي المجموعة الى شرح مفصل عن الية عمل هيئة الهلال الاحمر السعودي وكذلك ما تحتويه سيارات الاسعاف من معدات طبيه ثابته وميدانيه

وايضاح كيفية التعامل مع جميع الحالات الإسعافية الطارئة في مرحلة ما قبل وصول الحالة التي تم إسعافها للمستشفى وقد كانت المعلومات المقدمة

ومن ناحية اخرى تحدث مشرف التوعية بشأن التجمهر الخاطئ في الحوادث المرورية مما يعييق الوصول الى الحالة الإسعافية وسرعة تقديم العناية الإسعافية اللازمة لها وفي نهاية الزيارة قام منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بالشكر والتقدير لمدير المركز ومنسوبي المركز على حسن الاستقبال وعبر الجميع عن عظيم شكرهم وامتنانهم لما تقوم به هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة من الجهود والامكانيات الاليه والبشرية ثم قامت إدارة الإعلام والتوعية بالتقاط الصور التذكارية.