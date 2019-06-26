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بعد سلسلة الهجمات على منشآت طبية

الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا

الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا
weam.co/597688
الامم المتحدة - الوئام:

أعلن مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجلس الأمن الدولي انه “ليس متأكدا” من أن المستشفيات التي تتشارك باحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لــ”فض النزاع” ستكون خاضعة للحماية.

ووفقا للأمم المتحدة تعرّضت أكثر من 23 مستشفى لضربات منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر نيسان/أبريل هجوما في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون.

وفي 20 حزيران/يونيو أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.
وقال لوكوك لمجلس الأمن “لقد كتبت الى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع”.

ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد “الإرهابيين” من المنطقة، والتي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد التي تم التوصل اليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، على معظم محافظة إدلب وكذلك على أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة.

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