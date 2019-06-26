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بزيادة نسبتها 56% عن تقديرات سابقة

الأمم المتحدة: 53 مليون شخص في العالم يتعاطون مواد أفيونية

الأمم المتحدة: 53 مليون شخص في العالم يتعاطون مواد أفيونية
weam.co/597694
الامم المتحدة - الوئام:

ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة اليوم الأربعاء أن حوالي 53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56% عن تقديرات سابقة.

وراجع المكتب، ومقره فيينا أرقامه بشأن أحدث تقاريره السنوية بسبب نتائج الدراسات الاستقصائية الكبيرة التي أجريت في الهند ونيجيريا ، وهما من بين أكبر دول العالم.

ويستند التقدير إلى أحدث البيانات العالمية المتاحة من عام 2017.

وتشمل المواد الأفيونية المنتجات الطبيعية المشتقة من الخشخاش مثل الهيروين والمواد الأفيونية المركبة التي تعد أصل وباء المخدرات في أمريكا الشمالية.

ولقي أكثر من 47 ألف شخص حتفهم جراء تعاطي جرعات زائدة من الأفيون في الولايات المتحدة خلال عام 2017، إلى جانب نحو أربعة آلاف شخص في كندا.

وذكر المكتب أيضا أن إنتاج الكوكايين ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 1976 طنا خلال ذلك العام بسبب تزايد زراعة أوراق الكوكا في كولومبيا.

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