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بينهم 137 مدنياً

مقتل 739 شخصًا وإصابة 4407 في اشتباكات طرابلس

مقتل 739 شخصًا وإصابة 4407 في اشتباكات طرابلس
weam.co/597716
طرابلس -الوئام:

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 739 شخصًا، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم ،إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً، مشيرة إلى أنها ستواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

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