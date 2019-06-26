إيران تتحدى العالم.. وتسرع من تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة للدول الأوروبية غدا

طهران - الوئام:

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن متحدثا باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح، اليوم الأربعاء، بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية كي تتحرك لمنع هذا.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: “مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاثمائة كيلوجرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدا… وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال أمس الثلاثاء إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو تموز لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.