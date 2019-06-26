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ضمن برنامج "صيفي"

“هدف”: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب

“هدف”: 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب
weam.co/597724
الرياض - الوئام:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.

وجدد “هدف” دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa.

وبين الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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