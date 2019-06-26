اليويفا يعلن قائمة أفضل 20 فريقا في أوروبا

نيون - الوئام:

تصدر فريق برشلونة الإسباني تصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لأفضل 20 نادياً أوروبياً في موسم 2018-2019، فيما جاء بطل دوري الأبطال نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، وريال مدريد الرابع عشر، بحسب ما نقلته صحيفة آس الإسبانية.

يبدو أن فوز “الريدز” ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الأول من يونيو الحالي، وتربعه على عرش الأندية في “القارة العجوز”، لم يشفع له أن يتصدر تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل 20 نادياً في موسم 2018-2019.

وحلت كتيبة الألماني يورغن كلوب في المركز الثالث في تصنيف “يويفا” برصيد 29 نقطة، خلف كل من فريق برشلونة الإسباني الذي حل في المركز الأول برصيد 30 نقطة، رغم خروجه من دور نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول بعد هزيمته الثقيلة في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أنفيلد برباعية نظيفة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز “البارسا” بثلاثة أهداف دون رد.

ووضع تصنيف “يويفا” الذي يعتمد على تحديد عدد المباريات التي تعادل فيها الفريق، وتوزيع إيراداته على أساس النتائج، وفريق تشيلسي الإنجليزي الحاصل على بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ” في مايو الماضي بعد الفوز على مواطنه آرسنال، في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

فيما جاء أياكس أمستردام الهولندي الذي قدم عروضاً قوية في بطولة “تشامبيونز ليغ” ونجح في إقصاء عمالقة من البطولة مثل ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من دوري الـ16 والـ8 على الترتيب قبل أن يخرج أمام “السبيرز” توتنهام في نصف النهائي، في المركز الرابع بعدما حصد 27 نقطة.

وفي المركز الخامس حل آرسنال الذي جمع 26 نقطة، وهي نفس عدد النقاط التي حصدها مواطنه “السبيرز” الذي جاء في المركز السادس في تصنيفات “يويفا”.

وحل سابعاً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حصد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليغ” وكأس الاتحاد الإنجليزي وأيضاً كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في الموسم الماضي، برصيد 25 نقطة، يليه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ثم بورتو البرتغالي تاسعاً وفي جعبته 23 نقطة، فريق فالنسيا الإسباني جاء في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وفريق يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب في صفوفه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، خيب آمال جماهيره حينما جاء في المركز الـ11، برصيد 21 نقطة، أما ريال مدريد الإسباني الذي شهد في 2018-2019 واحداً من أسوأ مواسمه على الإطلاق منذ فترة طويلة، فجاء في المركز الـ14، بعدما حصد 19 نقطة.