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ويتهم المعارضة بالتقصير

الصادق المهدي: نرفض تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين

الصادق المهدي: نرفض تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين
weam.co/597731
الخرطوم - الوئام:

رفض رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، اليوم، تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين، لكنه في الوقت ذاته أعلن رفضه أي خطوات للتصعيد قبل معرفة موقف المجلس الانتقالي.

وقال المهدي إن هناك أطرافا تريد أن تكون جزءا من الحل في السودان، محذرا من أن التصعيد والتصعيد المضاد ليس في مصلحة السودان، وأن الاستقرار مهم للغاية.

وألقي المعارض السوداني باللوم على قوى إعلان الحرية والتغيير في ما أسماه “تقصيرا” في الاستجابة للمطالب، موضحا أن الخلافات داخل الحرية والتغيير تم تجاوزها،.

وأكد الصادق المهدي أن المجلس العسكري مستمر في حكم البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

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