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وزير مالية الدوحة في ورشة البحرين رغم تخوين بلاده للمشاركين

وزير مالية الدوحة في ورشة البحرين رغم تخوين بلاده للمشاركين
وزير المالية القطري في مؤتمر البحرين
weam.co/597740

بعد حملات واسعة من الحملاتي التي شنتها قطر على الحضور بمؤتمر البحرين الاقتصادي، عبر أدواتها الإعلامية المختلفة، إلا أن عدسات المصورين التقطت صورة لوزيرة مالية الدوحة في المؤتمر، ما يعد دليلا واضحا على نفاق نظام الحمدين وسياساته المتلاعبة بعقول المواطنين.

والتقطت العدسات صورا لعلي شريف العمادي، وزير المالية القطري، حاضرًا في الصفوف الأولى بمؤتمر ”ورشة المنامة“، في تمثيل يعد رفيع المستوى.

وقال محللين إن قطر كان بوسعها التخلف عن الحضور والمحافظة على علاقاتها مع الولايات المتحدة، بحجة الخلافات مع البحرين، إلا أنها فيما يبدو تريد حضور المؤتمر والمشاركة فيه، مستنكرين لغة قطر في الحوار حول المؤتمر عبر قنواتها المختلفة.

من جانبها، قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن “إعلام الشقيقه #قطر بشقيه الجزيرة والسوشيال ميديا (صارله فتره) يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعماله وبيع القضية الفلسطينية، ونتفاجأ بصورة وزير المالية #القطري #علي_شريف_العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع #فلسطين … #ويح_قلبي”.

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