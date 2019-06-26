توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع الساعات

نجران - الوئام:

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع الساعات بالمنطقة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 21 محلاً ومنفذاً للبيع، حصرت خلالها 22 موظفاً سعودياً، فيما رصدت 12 وافداً يعملون في المهن غير المشمولة بالتوطين، بينما جرى ضبط مخالفة واحدة لوافد يعمل في مهنة يقتصر فيها العمل على السعوديين وتم إحالته لمكتب العمل لاستكمال الإجراء النظامي.

ودعا الدوسري أصحاب الأعمال إلى المسارعة برفع نسب التوطين لديهم حتى لا يتم ضبط المخالفات بحق المتجاوزين.