سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

واس - الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 37.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8687.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب, المتقدمة, الحكير, كهرباء السعودية, والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات, التعاونية, إسمنت ينبع, رعاية, وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و 2.11% .

فيما كانت أسهم شركات جدوى ريت السعودية, دار الأركان، الراجحي, الإنماء, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, جدوى ريت السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 32.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3641.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليوني ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ألف سهم تقاسمتها 312 صفقة.