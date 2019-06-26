إطلاق عدة مشاريع عملاقة بحفر الباطن بتكلفة تتخطى المليار

فهد المطيري - الوئام:

تشهد محافظة حفر الباطن اليوم الاربعاء إطلاق عدد من المشاريع التنموية العملاقة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية والمياه والكهرباء، ومنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة.

وتأتي المشروعات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية وذلك في إطار الاهتمام المتواصل والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الحكيمة للمواطن والتي من شأنها دعم الحراك التنموي والاقتصادي بالمحافظة.

ويأتي تدشين مشروع منفذ الرقعي، الذي تحتضنه مدينة الرقعي، بتكلفة مليار و600 مليون ريال، في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة العربية السعودية، قرب من نقطة التقاء حدود المملكة العربية السعودية مع كل من حدود دولة الكويت والجمهورية العراقية، على بعد 100 كيلومتر من محافظة حفر الباطن.

وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن متوسط كثافة السيارات المتوقعة باليوم الواحد بالمنفذ للسيارات الصغيرة القادمة والمغادرة بلغت 22226 سيارة ركاب، ومتوسط كثافة الشاحنات القادمة والمغادرة بلغت 14222 شاحنة.

وأنشئ المشروع على مساحة كلية 6.165.456 (ستة ملايين و مائة و خمس وستون ألف وأربعمائة وست وخمسون متر مربع، بحيث تقسم المساحة إلى المنطقة الإدارية والساحات الجمركية بمساحة تقديرية مليون وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ألفا ومائتين وخمسة متر مربع، و المنطقة السكنية بمساحة تقديرية اربعة ملايين و ثمانمائة واثنى عشر الفا وستمائة وواحد وخمسون متر مربع ، ومحطة الكهرباء بمساحة تسعة عشر ألفا وستمائة متر مربع.

ويتكون مشروع منفذ الرقعي الجديد من منطقتين إدارية وسكنية بحيث تتكون المنطقة الإدارية من عدد 16 مبنى إداري للدوائر الحكومية و منها ” المباحث العامة – الاستخبارات – مكافحة المخدرات – مركز الرقعي – إدارة الجوازات – إدارة الجمارك – الدفاع المدني – البنك – وغيرها من الإدارات “.

كما تحتوي المنطقة السكنية على العديد من الوحدات السكنية المختلفة تتكون من 240 وحدة سكنية للعائلات العاملين بالمنفذ ، و80 وحدة سكنية للعائلات غير العاملين بالمنفذ ، و مجمع سكني متكامل الخدمات لمقاول الصيانة ، ووحدات لإسكان العزاب العاملين بالمنفذ، وكذلك غير العاملين بالمنفذ.

وروعي في تصميم المشروع أحدث معايير الجودة و كامل الخدمات حيث تم انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية خاصة بالمشروع بقدرة 50 ميجاوات ، ومحطة تحلية للمياه للمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية 630 متر مكعب يوميآ ، وإنشاء محطة تحلية للمياه للمنطقة السكنية بقدرة إنتاجية 630 متر مكعب يوميا.

وزودت الساحات والمباني الادارية بكافة الانظمة المتقدمة للبيانات و المراقبة ، وشبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي وكذلك الري لكافة المشروع، وبشبكة إطفاء الحريق متنوعة تشمل ” نظام المياه – الطفايات – غاز FM200 “.

ومن بين المشروعات التي سيتم تدشينها مشاريع الجامعة التي تخدم مسيرة التعليم وتحقق رغبات الطلاب في المحافظة حيث تبلغ تكلفة المشاريع 138000000 ريال.

وتشمل مشروع مبنى الفصول الدراسية بنين بمبلغ 35 مليون ريال ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار بمساحة إجمالية تبلغ 10000 متر مربع ويسع لعدد 1750 طالب، ومشروع مبنى الفصول الدراسية للبنات بمبلغ 35 مليون ريال ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار وبمساحة أجمالية تبلغ 10000 متر مربع ويسع لعدد 1750 طالبة.

ومشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية بمبلغ 47 مليون ريال ويتكون المبنى من أربعة أدوار وبمساحة اجمالية تبلغ 13300 متر مربع ويسع لعدد 3000 طالب وطالبة. ومشروع ترميم وإصلاح الصالة الرياضية والملعب في الجامعة والذي يشمل ملعب لكرة القدم بمساحة 7000 متر مربع وتشتمل على مضمار للجري بعرض 3 أمتار حول الملعب وطبقا لمواصفات الفيفا في أرضيات الملعب، بمبلغ إجمالي مليون ريال.

ومشروع التطوير الشامل لموقع الحرم الجامعي والبنية التحتية لجامعة حفر الباطن ويشمل تطوير الحرم الجامعي والبالغ مساحته حوالي 8 مليون متر مربع من طرق وصرف صحي ومياه وتصريف مياه الأمطار وشبكة الكهرباء والاتصالات ونظام مكافحة الحريق وشبكة مياه الري إضافة إلى محطة تحلية مركزية للمياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون ريال.

كما شملت المشاريع قطاع الخدمات الصحية في الشؤون الصحية بالمحافظة تتمثل في تدشين وحدة قسطرة وجراحة القلب في مستشفى حفر الباطن المركزي بقيمة 13.208.362 ريال ويعتبر المشروع مكتمل وجاهز للعمل، إذ تم توريد جهاز قسطرة وجراحة ويعد من أحدث أربعة أجهزة في المملكة ، وتدشين برنامج عنايتي بقيمة 153000 ريال، ويسهل البرنامج التواصل تقنياً من خلال تطبيقات الاجهزة المحمولة بين أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، حيث يقوم البرنامج بدور فعال في إصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الأركاب والتذاكر إلكترونياً بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة ، ومركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بقيمة 2.500.000 ريال والذي يحد من ارسال العينات خارج المحافظة ويعمل على إيصال التقارير الشرعية بسهولة إلى طالبيها من الإدارات المختلفة بالمحافظة، ومشروع السكن في مستشفى حفر الباطن المركزي بقيمة 63.861.362 ريال يخدم ما يقارب 720 موظف من الاطباء والعاملين الصحيين.

ويأتي ذلك إضافة الى توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية ومنها مذكرة تفاهم مع مجمع المكان مول التجاري لتخصيص مرفق صحي يشمل عيادات عامة بمساحة 174 متر ، ومذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن ، ومذكرة تفاهم مع إدارة التعليم بحفر الباطن.

فيما تم تدشين مشاريع تنموية للأمانة ضمن خطة تطوير الخدمات بمحافظة حفر الباطن بمبلغ مليار و156 مليون ريال تتنوع بين مشاريع تصريف سيول من خلال إنشاء قنوات جديدة داخل المدينة يتجاوز طولها 40 كلم، إضافة الى إنشاء سد حوض النايفية بطاقة استيعابية تقدر بـ 7 مليون متر مكعب من المياه بالإضافة الى مشاريع سفلته وارصفه وإنارة ومشاريع للحدائق داخل المحافظة والقرى التابعة لها.

وتبلغ قيمة مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة حفر الباطن 292,978,058.7 ريال وتتنوع بين إنشاء محطة معالجة صرف صحي ثلاثية بطاقة 50 ألف م3/يوم وشبكات مياه بأطوال 265 كم وتخدم أحياء النهضة والنزهة والتلال والمروج والمصيف والصفا والنخيل والوادي والنايفية والمحمدية بحفر الباطن وحي الهداية في مدينة القيصومة، مع تطوير محطة تنقية المياه والضخ بإنشاء عدد 2 خزان سعة 20000 م2 للواحد وشبكه صرف صحي بطول 44 كم تخدم أحياء أبوموسى الأشعري والعزيزية في حفر الباطن وحي الخالدية في مدينة القيصومة وتزيد نسبة الخدمات.

وفي قطاع الكهرباء تقوم شركة الكهرباء ممثلة في مكتب حفر الباطن بتنفيذ ثلاث مشاريع كهربائية في محافظة حفر الباطن لعام 2019 و هي تغذية 4300 مشترك جديد و تعزيز الشبكة الكهربائية القائمة في المحافظة و مشروع ربط محطة تحويل القيصومة المركزية بإجمالي مبلغ وقدره نص مليار ريال تقريباً، وذلك لتغذية المشتركين الجدد و رفع موثوقية الخدمة للشبكة في المحافظة.