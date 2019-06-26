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خلال مؤتمر بنيويورك

الأونروا تتلقى تعهدات بأكثر من 110 ملايين دولار

الأونروا تتلقى تعهدات بأكثر من 110 ملايين دولار
weam.co/597780
واس - الوئام:

أفادت وكالة (الأونروا) أنها تلقت تعهدات بأكثر من 110 ملايين دولار خلال مؤتمر إعلان التعهدات، الذي انعقد أمس في نيويورك، مبينة أن ممثلو الدول والمؤسسات أثنو بالإجماع على دور الوكالة في الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين والتزام موظفيها بدعم التنمية البشرية لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى.

من جانبه أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول في بيان صحفي في نيويورك اليوم عن امتنانه العميق لثقة الدول الأعضاء في عمل الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الوكالة شهدت أمس تعبئة أخرى رائعة وكرمًا كبيرًا لدعم الأونروا وثقة تمثلت في تقديم تعهدات من الأعضاء بأكثر من 110 ملايين دولار.

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