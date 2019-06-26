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في ينبع.. حريق مبنى سكني يحتجز 8 أشخاص (صور)

في ينبع.. حريق مبنى سكني يحتجز 8 أشخاص (صور)
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المدينة -الوئام -عبدالله العازمي

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، اليوم، 3 أسر مكونة من 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية، صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني.
وقال: “تبلغنا عند الساعة ١٤:٣٤ من ظهر هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٣ عن حادث حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع و بمشاركة الهلال الأحمروالمياه والكهرباء وتبين عند الوصول نشوب حريق في مبنى سكني تجاري مكون من 4 أدوار مكسي بألواح الكلادنج حيث لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى”.

وتمت مباشرة العمل بأعمال الإنقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المبنى وعددهم 3 أسر 8 أشخاص، وتمت معالجة ٦ حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر ونقل حالتين لأم وطفلتها اختناق بالدخان من الجنسية الهندية لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة، ومكافحة الحريق من الداخل وعن طريق سيارة السلالم من الخارج ومنع انتشاره والسيطرة عليه، جار تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة.

 

 

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