“التعليم”: 2672 مستفيدا ومستفيدة و96 مركزًا لبرامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أعلنت وزارة التعليم الإحصائيات العامة عن الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام 1440 والتي انطلقت يوم 4 شوال وتستمر حتى 4 من شهر ذي الحجة المقبل، وبلغ عدد المستفيدين فيها 2672 مستفيدًا ومستفيدة من كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ببرامج الحملة لهذا العام، بينما بلغت عدد المراكز 96 مركزًا.

وشملت الإحصائيات في مدينة مكة 530 دارسة في 13 مركزا و 200 دارسا في 13 مركزا أما في مدينة تبوك بلغ عدد الدارسات 366 في 10 مراكز و 233 دارسا في 10 مراكز وفي بيشة 371 دارسة في 9 مراكز و 196 دارسا في 13 مركز و صبيا 491 دارسة في 14 مركز و 465 دارس في 14 مركزا.

وتعد الحملة أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم وذلك بهدف محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدي المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني ويقوم علي تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات من عدد من مناطق المملكة وتشمل عدد من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

كما تقدم الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية برامج وأنشطة إثرائية؛ أسرية واجتماعية وثقافية تخدم الدارسين والدارسات في حياتهم إضافة لمساندة مهاراتهم القرائية والكتابية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك جهات تدعم الحملات الصيفية للتوعية لمحو الأمية إلى جانب وزارة التعليم حيث تُشارك وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للتدريب المهني.