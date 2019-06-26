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مؤشر بورصة قطر يسجل رابع هبوط على التوالي

مؤشر بورصة قطر يسجل رابع هبوط على التوالي
weam.co/597800

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر في ختام تعاملات، الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، تحت ضغوطات تراجعات مؤشري النقل، والبنوك والخدمات المالية.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.33% أو 34.27 نقطة، لتسجل قراءته في ختام التعاملات اليوم 10.416 ألف نقطة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة.
وتعاني بورصة قطر من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة (46 شركة) إلى 574.6 مليار ريال قطري (157.9 مليار دولار أمريكي) نزولاً من 576.39 مليار ريال قطري (158.4 مليار دولار)، في ختام تعاملات الثلاثاء.

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