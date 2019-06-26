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وزير الإسكان يحث الراغبين في التملّك على الاستفادة من “خدمة فحص المباني الجاهزة” للتأكد من جودتها

وزير الإسكان يحث الراغبين في التملّك على الاستفادة من “خدمة فحص المباني الجاهزة” للتأكد من جودتها
weam.co/597805

حثّ وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة على التأكد من جودتها، وذلك من خلال خدمة فحص المباني الجاهزة عبر منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان.

وقال الحقيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “قرار تملك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن، لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.‬
‫أنصح قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة البناء المستدام والاستفادة من الخدمات التي توفرها والتي من بينها فحص المباني الجاهزة‬ https://www.mostadam.sa

وبحسب البيانات المتوفرة في الموقع الإلكتروني لبرنامج “البناء المستدام” فإنه يتيح 3 خدمات رئيسية للراغبين في التملك، هي “فحص جودة البناء” خلال عمليات البناء والحصول على شهادة جودة البناء، و”فحص المباني الجاهزة” بالحصول على تقرير بحالة الوحدة السكنية من قبل فاحصين معتمدين، و”تقييم استدامة المباني” بحيث يحصل المبنى على تصنيف خاص يحدد درجة التزام المبنى بالمعايير القياسية للاستدامة.
وتتيح وزارة الإسكان هذه الخدمات لفئة الأفراد بشكل اختياري، للمساهمة في رفع جودة البناء السكني ويمكن للراغبين طلب فاحص معتمد إلكترونيًا من خلال موقع برنامج “البناء المستدام”، والذي بدوره يتولى مباشرة عمليات الفحص وفقًا للإجراءات المعتمدة من قبل جهات عالمية متخصصة.

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