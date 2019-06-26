النائب العام يزور مصابي الحد الجنوبي ويطمئن على حالتهم الصحية

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مصابي الحد الجنوبي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة. كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.

ووجه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع اعداءها، والسهر على حماية حدودها.