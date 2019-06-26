وثيقة رسمية تكشف: سفارة تركيا في جورجيا تتجسس على معارضي أردوغان

الوئام - متابعات

كشفت وثيقة رسمية سرية عن قيام السفارة التركية في العاصمة الجورجية بأعمال تجسس موسعة استهدفت منتقدي ومعارضي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تبليسي.

ووفقا لموقع نورديك مونيتور السويدي، الذي حصل على نسخة من الوثيقة، أكدت الوثيقة الصادرة عن حكومة أنقرة أن ضابطاً تركياً معيناً بمنصب مستشار لسفارتها في جورجيا تولى تلك المهمة.

وطبقاً للوثيقة، فإن المستشار الذي يعمل لصالح وزارة داخلية أردوغان في السفارة التركية بتبليسي، جمع معلومات عن مجموعة تنتقد جهرًا الرئيس التركي.

ويعود تاريخ الوثيقة، إلى 10 أبريل 2019، والموقعة من أردوغان كارتال نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالشرطة التركية، وتكشف أنشطة تجسس سرية داخل الأراضي الجورجية تستهدف المنتقدين، في إطار حملة الترهيب التي يشنها رجب طيب لقمع الأصوات المعارضة.