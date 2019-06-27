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وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها

وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها
weam.co/597843
الوئام - متابعات

أعلن الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرعه بمبلغ مليوني ريال، لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية في جدة مساء الأربعاء المرحلة الثانية من خدمة فرجت التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على تبرعهما السخي لخدمة فرجت، منوها بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

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